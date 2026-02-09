ТСН у соціальних мережах

У КНДР публічно страчують підлітків за перегляд "Гри у кальмара"

У Північній Кореї запровадили публічні страти за перегляд південнокорейського контенту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Шокуючі деталі розправ над підлітками в КНДР

Шокуючі деталі розправ над підлітками в КНДР

У Північній Кореї публічно стратили підлітків, викритих за переглядом південнокорейського серіалу «Гра у кальмара».

Про це пишуть The Sun та Independent.

Втікачі з Північної Кореї розповіли, що в КНДР застосовують страти, відправлення в трудові табори та публічні приниження щодо тих, хто дивиться чи поширює серіали та музику з Південної Кореї. Зокрема, останні втікачі стверджують, що було публічно страчено людей, викритих у перегляді серіалу «Гра в кальмара».

Ті, хто не має грошей чи зв’язків, стикаються з найжорстокішими наслідками в комуністичній державі, де заможні сім’ї здатні підкуповувати чиновників в обмін про помилування.

Північнокорейці, які втекли з країни між 2012 і 2020 роками, розповіли Amnesty International, що люди зазвичай дивляться південнокорейське телебачення, знаючи про ризики, але покарання значною мірою залежить від грошей.

«Людей ловлять за один і той самий вчинок, але покарання повністю залежить від грошей», — сказав 39-річний Чой Сувін, який покинув Північну Корею у 2019 році. «Люди без грошей продають свої будинки, щоб зібрати 5000 або 10 000 доларів США, щоб заплатити за вихід з таборів перевиховання».

28-річний Кім Джунсік розповів, що його тричі ловили за переглядом південнокорейських серіалів до від’їзду з країни у 2019 році, але він уникнув покарання завдяки зв’язкам у своїй родині.

«Зазвичай, коли старшокласників ловлять, якщо їхні сім’ї мають гроші, їм просто виносять попередження. Мене ж не покарали, тому що у нас були зв’язки», — сказав він.

За словам Джунсіка, наприкінці 2010-х років троє шкільних друзів його сестер отримали багаторічні терміни у виправно-трудових таборах за перегляд південнокорейських серіалів, бо їхні сім’ї не могли дозволити собі хабара.

У рамках «ідеологічного виховання» школярів водять на громадські страти. «Коли нам було по 16, 17 років у середній школі, нас водили на страти і показували нам усе», — сказала 40-річна Кім Инджу.

При цьому свідки стверджують, що багато хто з тих, хто бере участь в арештах, самі таємно дивляться «заборонений контент».

Співрозмовники Amnesty International заявили, що, незважаючи на серйозні ризики, у КНДР широко поширений зарубіжний контент. Матеріали таємно ввозять із Китаю.

Раніше повідомлялося, що у КНДР розпочали жорсткі репресії проти жінок з «капіталістичними» грудними імплантатами.

