У КНДР стратили десятки чиновників після руйнівної повені — ЗМІ

У Північній Кореї стратили близько 30 чиновників, тому що вони виявилися "нездатними" впоратися з наслідками руйнівної повені наприкінці липня, внаслідок якої загинуло і пропало безвісти понад тисячу людей.

Про це пише південнокорейське видання Chosun із посиланням на власні джерела в уряді.

За словами анонімного співрозмовника видання, на чиновників поклали відповідальність за масштабні руйнування та звинуватили у корупції та недбалому ставленні до службових обов'язків.

"Наприкінці липня було виявлено, що від 20 до 30 керівників у районі, що постраждав від повені, було розстріляно в один день", – повідомило джерело.

За даними південнокорейських ЗМІ, в результаті проливних дощів і масштабної повені, що послідувала за ними, в північнокорейських провінціях Чагандо і Пхенан-Пукто загинули або зникли безвісти більше тисячі людей. У відповідь північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що подібні повідомлення "фабрикують сміттєві ЗМІ" Південної Кореї.

При цьому північнокорейське агентство KCNA повідомило, що влада евакуює 15 400 осіб з постраждалих районів до столиці Пхеньян доти, поки не будуть відбудовані постраждалі від повені будинки. За словами Кім Чен Ина, на це потрібно не менше двох-трьох місяців, оскільки збитки величезні.

Нагадаємо, два роки тому в КНДР публічно стратили двох підлітків за перегляд та продаж фільмів із сусідньої Південної Кореї.

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