У КНДР ухвалили стратегію "найжорстокішої" протидії США - Reuters

Диктатор КНДР вимагає прогресу у сферах оборонної науки і технологій для зміцнення військово потенціалу.

У Північній Кореї минулого тижня відбулася політична нарада правлячої партії, яку провів місцевий диктатор Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Reuters.

На зустрічі було ухвалено рішення, що КНДР застосує проти США "найжорсткішу" стратегію для захисту власної безпеки та національних інтересів. Наразі невідомо, про зо саме йдеться.

У звіті вказується, що союзницькі відносини між США і Японією і Південною Кореєю були розширені до "ядерного військового блоку", а Сеул став "антикомуністичним форпостом" США.

"Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити", - цитує Reuters звіт.

Крім того, диктатор КНДР вимагає прогресу у сферах оборонної науки і технологій для зміцнення військово потенціалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та КНДР.

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