У КНДР винесли смертний вирок контрабандисту, який привіз до країни серіал "Гра в кальмара"

За придбання флешок із фільмом сімох північнокорейських школярів відправили за грати, одного з них — на довічне ув’язнення.

Контрабандиста, який привіз із Китаю відеофайли із серіалом "Гра в кальмара", який, як і багато інших, заборонений у Північній Кореї, засудили до смертної кари.

Як повідомляє Radio Free Asia,це перший випадок застосування в КНДР суворого закону "Про викорінення реакційної думки та культури", який було прийнято в січні 2021 року.

Цим законом у Північнй Кореї передбачено покарання у вигляді розстрілу за розповсюдження, перегляд чи зберігання фільмів чи книг із капіталістичних країн — насамперед із Південної Кореї та США.

На контрабандиста північнокорейські силовики вийшли завдяки затриманню сімох старшокласників, оди із них зізнався, в кого придбав флешки із серіалом. Його засудили до довічного ув’язнення, всіх інших підлітків, які наважилися подивитися заборонений фільм, відправили на каторгу на 5 років.

Окрім того, було покарано працівників школи, де навчалися діти: класного керівника, директора та секретаря у справах молоді звільнили з роботи та виключили із комуністичної партії.

Нагадаємо, нашумілий південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став справжнім світовим хітом і встановив всі можливі рекорди.

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