У КНДР вперше зробили заяву щодо відправлення своїх військ на війну проти України

Представник Північної Кореї в ООН назвав інформацію про відправлення військ чутками, спрямованими на очорнення іміджу КНДР і підрив відносин з РФ.

Північна Корея взялася спростовувати звинувачення з боку Південної Кореї та України у відправленні військових для участі у війні на боці Росії. В КНДР назвали це "безпідставними стереотипними чутками".

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву представника Північної Кореї в Організації об’єднаних націй під час засідання Першого комітету Генасамблеї ООН.

Північнокорейська влада заявила, що її відносини з Росією є "легітимними і спроможними до співпраці". Ця заява – перша офіційна реакція на інформацію від південнокорейської розвідки про наміри КНДР відправити близько 12 тис. військових на допомогу Росії у війні проти Україні.

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Зауважимо, за даними південнокорейської розвідки, 1500 бійців уже відправлені з Північної Кореї до Владивостока для адаптаційної підготовки.

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні відносини дружби та співпраці між двома суверенними державами", – заявив представник Північної Кореї в ООН.

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Ці слова стали відповіддю на звинувачення з боку посла України. Той заявив, що КНДР планує відправити 11 тис. військових для допомоги Росії у війні.

До слова, 21 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав "суперечливими" повідомлення про розгортання військ Північної Кореї в Україні. Водночас він зазначив, що РФ має "суверенне право" розвивати відносини з іншими державами в усіх галузях.

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