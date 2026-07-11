- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 1 хв
У КНДР висунули нові вимоги щодо ядерної зброї
КНДР розкритикувала НАТО та закликала почати ядерне роззброєння союзників США.
Північна Корея розкритикувала США та їхніх союзників за зміцнення військових блоків та прискорення нарощування озброєння після саміту НАТО.
Про це пише Reuters.
«Саміт продемонстрував, що НАТО є організацією, орієнтованою на війну та конфронтацію, яка переслідує свої геополітичні інтереси за рахунок миру та безпеки в Європі й Азійсько-Тихоокеанському регіоні», — заявили у МЗС КНДР.
Пхеньян, який стверджує, що тиск Заходу з метою змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї «остаточно втратив актуальність», вважає, що зусилля з денуклеаризації повинні насамперед зосередитися на тому, що він назвав спробами Південної Кореї та Японії створити власну ядерну зброю під захистом США, а також на ядерних амбіціях членів НАТО, які беруть участь у спільних ядерних програмах у межах Альянсу.
Північна Корея також заявила, що захищатиме свій суверенітет, інтереси безпеки та регіональний мир шляхом «відповідальної реалізації своїх суверенних прав».
Нагадаємо, США і Південна Корея реагують на нарощування ядерного арсеналу Північної Кореї розширеними спільними військовими навчаннями і тимчасовим розгортанням американських бомбардувальників дальнього радіусу дії і підводного човна з ядерним озброєнням. Північна Корея називає такі кроки серйозними провокаціями, які змушують її ще більше посилювати свою ядерну програму.