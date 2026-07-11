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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У КНДР висунули нові вимоги щодо ядерної зброї

КНДР розкритикувала НАТО та закликала почати ядерне роззброєння союзників США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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КНДР не відмовиться від ядерної гонки

КНДР не відмовиться від ядерної гонки / © Associated Press

Північна Корея розкритикувала США та їхніх союзників за зміцнення військових блоків та прискорення нарощування озброєння після саміту НАТО.

Про це пише Reuters.

«Саміт продемонстрував, що НАТО є організацією, орієнтованою на війну та конфронтацію, яка переслідує свої геополітичні інтереси за рахунок миру та безпеки в Європі й Азійсько-Тихоокеанському регіоні», — заявили у МЗС КНДР.

Пхеньян, який стверджує, що тиск Заходу з метою змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї «остаточно втратив актуальність», вважає, що зусилля з денуклеаризації повинні насамперед зосередитися на тому, що він назвав спробами Південної Кореї та Японії створити власну ядерну зброю під захистом США, а також на ядерних амбіціях членів НАТО, які беруть участь у спільних ядерних програмах у межах Альянсу.

Північна Корея також заявила, що захищатиме свій суверенітет, інтереси безпеки та регіональний мир шляхом «відповідальної реалізації своїх суверенних прав».

Нагадаємо, США і Південна Корея реагують на нарощування ядерного арсеналу Північної Кореї розширеними спільними військовими навчаннями і тимчасовим розгортанням американських бомбардувальників дальнього радіусу дії і підводного човна з ядерним озброєнням. Північна Корея називає такі кроки серйозними провокаціями, які змушують її ще більше посилювати свою ядерну програму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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