У КНДР заявили, що нова ракета може долетіти до США

Випробування модернізованого двигуна, виготовленого з вуглецевого волокна, свідчать про намір лідера КНДР Кім Чен Ина розширити та модернізувати арсенал ракет, здатних досягати материкової частини США.

ЗМІ КНДР написали, що максимальна тяга двигуна становить 2 500 кілотонн, що перевищує показник у 1 971 кілотонну, зафіксований під час аналогічних випробувань твердопаливного двигуна у вересні минулого року.

На думку спостерігачів, прагнення збільшити потужність двигуна, ймовірно, пов’язане з намаганням розмістити кілька боєголовок на одній ракеті, щоб підвищити шанси подолати американську систему оборони.

Нові випробування проводилися в межах п’ятирічної програми посилення військових можливостей країни. Серед цілей — модернізація «засобів стратегічного удару». Під цим маються на увазі міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд, націлені на континентальну частину США.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.