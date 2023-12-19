У КНДР заявили про успішне випробування твердопаливної міжконтинентальної ракети

У Пхеньяні заявили, що ракета пролетіла 1002,3 км за 4415 секунд на максимальній висоті 6 518,2 км.
У КНДР заявили про успішне випробовування твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18".
Про це інформує Yonhap з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.
"Запуск ракети був проведений з метою "зробити потужний попереджувальний захід у серйозній ситуації, в якій військова загроза з боку ворожих сил проти КНДР... стає все більш неприхованою і небезпечною", - заявили у КНДР.
Інформагентство повідомляє, що ракета пролетіла 1002,3 км за 4415 секунд на максимальній висоті 6 518,2 км, після чого "точно" впала у Східне море.
Диктатор Кім ген Ин заявив, що це була "практична демонстрація фактичного стану і надійності грізного ударного потенціалу і абсолютного ядерного стримування, якими володіють збройні сили КНДР".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила одну балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря.
Крім того, ми раніше інформували, що КНДР розмістить нову зброю на кордоні з Півднем.
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