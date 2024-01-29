У КНДР заявили про успішний запуск нових крилатих ракет

У КНДР заявили, що ракети летіли протягом двох годин та трьох хвилин.

У Північній Кореї заявили про випробувальні пуски крилатих ракет під назвою Pulhwasal-3-31, які запускались з підводного човна.

Про це інформує видання Yonhap.

У повідомленні вказується, що нова стратегічна крилата ракета нібито досягла своєї цілі після польоту над Жовтим морем протягом двох годин та трьох хвилин.

В свою чергу військові Південної Кореї заявили, що вони зафіксували запуск кількох крилатих ракет над водами неподалік портового міста Сінпо. У цьому місті північнокорейським режим тримає завод для будівництва північнокорейських підводних човнів.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Північній Кореї прагнуть отримати можливість завдавати ракетних ударів на великих відстанях, тому намагаються створити відповідні балістичні ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря.

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