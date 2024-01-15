У КНДР заявили про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети

У Північній Кореї заявили про випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

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Про це інформує державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

У повідомленні вказується, що випробування проводились для перевірки планомірних та маневрених характеристик гіперзвукової керованої бойової частини середньої дальності та надійність багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги.

Крім того, Ракетне управління КНДР стверджує, що ракета пролетіла приблизно 1000 км від східного узбережжя країни та була запущена з району Пхеньяну. В свою чергу міністерство оборони Японії заявило, що максимальна висота становила щонайменше 50 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР могла передати ракети Росії в обмін на винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.

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