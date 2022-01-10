У КНР обвалилася через землетрус частина Великої Китайської стіни: деталі

Дев'ятеро осіб отримали травми.

Близько двох метрів Великої Китайської стіни завалилася внаслідок землетрусу в провінції Цинхай КНР.

Про це повідомляє Global Times.

Землетрус магнітудою 6,9 стався у повіті Шаньдань північно-західної провінції Ганьсу.

Після огляду культурних пам'яток влада встановила на місці руйнування опори та розпочала ремонтно-відновлювальні роботи. Дев'ятеро людей отримали травми, з яких вісім уже виписані з лікарні, а одна все ще перебуває під наглядом лікарів.

Довжина Великої Китайської стіни, що рухнулася, належать до часу існування Імперії Мін (1368-1644 рр.).

Велика Китайська стіна — розділова стіна завдовжки майже 9000 км (повна довжина — 21,2 тис. км), збудована у стародавньому Китаї. Найбільша пам'ятка архітектури. Будівництво перших ділянок стіни розпочалося у III столітті до н. е. у період Супротивних царств (475—221 рр. до зв. е.) задля захисту держави від хунну. У будівництві брала участь п'ята частина населення країни, що жило тоді, тобто близько мільйона людей.

Нагадаємо, що в Бразилії частина скелі впала на човни з відпочивальниками та втопила прогулянкові катери.

Внаслідок падіння загинули щонайменше 7 людей, 32 постраждали, а ще троє досі шукають рятувальники.

Все трапилося на місцевому озері, де часто люблять плавати туристи. Момент падіння встигли зняти свідки. Вони ж першими побачили, як гігантська брила відокремлюється від скелі, і намагалися запобігти іншим крикам.

На жаль, три судна відплисти не встигли, одне з них узагалі затопило.

Рятувальники припускають, що скеля відкололася через розм'якшення ґрунту після дощів.

Новини світу: у Бразилії через падіння частини скелі загинуло щонайменше 7 людей