У Колумбії двоє злочинців увірвалися до ресторану і пограбували відвідувачів

У Колумбії двоє злочинців увірвалися до ресторану і пограбували відвідувачів

Зловмисників розшукують.

У столиці Колумбії Боготі двоє озброєних до зубів злочинців увірвалися до ресторану, де пограбували відвідувачів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

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Погрожуючи пістолетами, вони забирали у відвідувачів та персоналу гаманці, мобільні телефони і прикраси. Від камер відеонагляду грабіжники приховали свої обличчя завдяки мотоциклетним шоломам. За лічені секунди кримінальний дует "обчистив" близько 30 людей. Вони швидко зникли у невідомому напрямку. Зловмисників розшукують.

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Як повідомлялося, поблизу Колумбії затримали підводний човен, який перевозив майже дві тонни кокаїну. Наркотики ділки планували переправити до Центральної Америки. Вартість вантажу, за словами силовиків, перевищує 68 мільйонів доларів. Наркотики конфіскували колумбійські правоохоронці, екіпаж човна: трьох наркокур'єрів - затримали. Двоє з них громадяни Колумбії

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