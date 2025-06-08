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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Колумбії кандидату в президенти Мігелю Урібе на мітингу вистрілили в голову (фото)

Політик отримав поранення в голову та спину — його госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кандидат в президенти Мігель Урібе

Кандидат в президенти Мігель Урібе / © Associated Press

В Боготі, столиці Колумбії, стався замах на сенатора одного з найперспективніших претендентів на президентське крісло у 2026 році Мігеля Урібе.

Про це повідомляють Reuters і CNN.

Під час публічного заходу в районі Фонтібон у нього двічі вистрілили — одна куля влучила в голову, інша — в спину. Урібе терміново доставили до лікарні, де лікарі борються за його життя. Стан оцінюється як стабільно критичний.

Відео з місця події швидко поширилося в соцмережах: на кадрах видно, як правоохоронці й цивільні особи допомагають перенести сенатора до машини швидкої допомоги. Медики одразу ж надали першу допомогу й доправили Урібе до однієї з лікарень Боготи.

Згодом Генпрокуратура Колумбії підтвердила: напад здійснив 15-річний підліток. За попередніми даними, він здійснив щонайменше шість пострілів з близької відстані (близько 1,5 метра), одна з куль потрапила політику в голову. У нападника знайшли пістолет Glock. Його поранили охоронці Урібе і одразу ж передали поліції. Під час стрілянини також були поранені ще двоє людей.

Підозрюваний у замаху

Підозрюваний у замаху

Президент Колумбії Густаво Петро виступив із офіційною заявою: «Уряд категорично засуджує цей акт насильства. Ми закликаємо до швидкого і прозорого розслідування». Міністерство закордонних справ країни назвало інцидент «ударом по демократії».

Мігель Урібе — відомий колумбійський політик, сенатор з 2022 року, представник опозиційної правої партії «Демократичний центр». Він є онуком експрезидента Хуліо Сесара Турбая Аяли, а його мати — журналістка Діана Турбай — загинула в 1991 році від рук Медельїнського картелю. У жовтні 2024 року він оголосив про намір балотуватися в президенти у 2026 році. Він відомий своєю жорсткою позицією щодо безпеки та боротьби з наркомафією.

Політичні експерти вже назвали напад на Урібе тривожним сигналом, що країна знову входить у період політичної нестабільності.

Нагадаємо, в СБУ розповіли шокувальний план замаху, який готували російські агенти. Окрім Зеленського, хотіли вбити голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

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