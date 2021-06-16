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У Колумбії на військовій базі підірвався нашпигований вибухівкою автомобіль: багато поранених

У Колумбії на військовій базі підірвався нашпигований вибухівкою автомобіль: багато поранених

Associated Press

За попередніми даними, постраждали понад два десятки людей, зокрема військовослужбовці і цивільне населення. 

У Колумбії у вівторок, 15 червня, нашпигований вибухівкою автомобіль підірвався на території військової бази, розташованої в місті Кукута на кордоні з Венесуелою.

Про це повідомляє The Associated Press.

Міністр оборони країни на своїй сторінці у Twitter повідомив, що виїхав до 30-ї армійської бригади для розслідування ситуації.

Офіційної інформації щодо жертв і потерпілих немає, однак на оприлюднених у Мережі відеозаписах очевидців видно декілька автомобілів швидкої. 

За даними Reuters, внаслідок вибуху постраждали 23 людей, зокрема військовослужбовці і цивільне населення. Їх госпіталізували до найближчих медзакладів. 

Жодна збройна організація поки не взяла на себе відповідальність за теракт, уряд також ще не назвав ймовірного виконавця.

Кукута є адміністративним центром департаменту Норте-де-Сантандер, де кілька злочинних груп оскаржують шляхи незаконного обігу наркотиків та користуються обмеженим наглядом на кордоні для контрабанди зброї та палива.

Нагадаємо, що у Колумбії від 28 квітня тривають протести проти податкової реформи, бідності та зростаючої нерівності в країні. Під час демонстрацій загинули щонайменше 50 людей.