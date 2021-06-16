У Колумбії на військовій базі підірвався нашпигований вибухівкою автомобіль: багато поранених

За попередніми даними, постраждали понад два десятки людей, зокрема військовослужбовці і цивільне населення.

У Колумбії у вівторок, 15 червня, нашпигований вибухівкою автомобіль підірвався на території військової бази, розташованої в місті Кукута на кордоні з Венесуелою.

Про це повідомляє The Associated Press.

Міністр оборони країни на своїй сторінці у Twitter повідомив, що виїхав до 30-ї армійської бригади для розслідування ситуації.

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Офіційної інформації щодо жертв і потерпілих немає, однак на оприлюднених у Мережі відеозаписах очевидців видно декілька автомобілів швидкої.

За даними Reuters, внаслідок вибуху постраждали 23 людей, зокрема військовослужбовці і цивільне населення. Їх госпіталізували до найближчих медзакладів.

Жодна збройна організація поки не взяла на себе відповідальність за теракт, уряд також ще не назвав ймовірного виконавця.

Кукута є адміністративним центром департаменту Норте-де-Сантандер, де кілька злочинних груп оскаржують шляхи незаконного обігу наркотиків та користуються обмеженим наглядом на кордоні для контрабанди зброї та палива.

This video shows there were multiple US soldiers present at the 30th brigade base in Cúcuta, Colombia which was hit by at least 1 explosion from a car bomb. Currently over 30 injured, no information on any US casualties #Colombia pic.twitter.com/VSH2QNz6Gg — CNW (@ConflictsW) June 16, 2021

Aquí claramente afirman que no fue ningún carro bomba, medios como semana manipulan la información. pic.twitter.com/Bv3pDevowL — SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA (@SARGENTOCHALA) June 15, 2021

Нагадаємо, що у Колумбії від 28 квітня тривають протести проти податкової реформи, бідності та зростаючої нерівності в країні. Під час демонстрацій загинули щонайменше 50 людей.

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