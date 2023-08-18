У Колумбії ствся потужний землетрус: є поранені та загиблий

Влада провела евакуацію жителів з муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці.

У Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3, внаслідок якого загинула людина, ще декілька осіб отримали поранення.

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Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується що в епіцентрі землетрусу опинився південний схід столиці країни Боготі. Через падіння побутових предметів місцеві жителі отримали травми.

Крім того, місцева влада повідомляє, що в результаті землетрусу було пошкоджено палату представників.

Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило про термінову евакуацію жителів з муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці.

Також повідомляється про руйнування у місті Вільявісенсіо після землетрусу. Сейсмологи повідомили, шо через кілька хвилин після першого поштовху, було зафіксовано повторні. Другий землетрус був магнітудою 5,6, а наступний афтершок - 4,8 бала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поряд з ядерним полігоном у Північній Кореї сталися два природні землетруси.

Крім того, ми раніше інформували, що у провінції Малатья на сході Туреччини стався сильний землетрус.

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