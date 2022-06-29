У Колумбії внаслідок пожежі у в'язниці загинуло пів сотні людей

Пожежа спалахнула через заворушення всередині виправного закладу.

У вівторок, 28 червня, у колумбійському місті Толуа у в'язниці сталася пожежа, внаслідок якої загинув 51 ув'язнений. Ще 24 особи отримали поранення, зокрема охоронці.

Про це пише CNN.

За словами представників влади, пожежа спалахнула через заворушення всередині закладу. Близько 2:00 години ночі за місцевим часом між ув'язненими сталася бійка. Один з них підпалив матрац, і полум'я охопило все тюремне відділення.

В'язниця у Тулуа є виправною установою середнього рівня безпеки, де відбувають незначні терміни або досиджують останні роки ув’язнення.

"Персонал пенітенціарної системи намагався самостійно приборкати пожежу, але полум’я було занадто сильним, і нам довелося чекати на прибуття пожежників, щоб контролювати ситуацію", – сказав міністр юстиції Колумбії Вільсон Руїс.

Як відомо, майже всі колумбійські в'язниці переповнені. У середньому, приблизно на 20%. За словами міністра юстиції, в'язниця, де сталася пожежа, була переповнена на 17%.

Нагадаємо, у венесуельській в'язниці спалахнув бунт, через пожежу загинуло більше 60 людей. Більшість жертв, в тому числі деякі відвідувачі, померли від задухи.

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