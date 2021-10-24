У Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу

У Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу

Президент Колумбії порівняв подію з падінням Пабло Ескобара в 1990-х.

У Колумбії затримали одного з найбільш розшукуваних в країні наркоторговців Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель. Зловмисник очолює угруповання "Клан дель Гольфо" або "Клан Затоки".

Відповідну заяву колумбійський президент Іван Дуке озвучив в суботу, 23 жовтня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що 50-річного Отоніеля схопили під час операції "Осіріс" в сільській місцевості колумбійського регіону Ураба, розташованого в провінції Антіокія.

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Його звинувачують у відправці десятків партій кокаїну до США, а також у вбивстві поліцейських, вербуванні неповнолітніх та сексуальному насильстві над дітьми.

Колумбія пропонувала 3 млрд песо (близько 800 тис. доларів) за інформацію про місцеперебування наркоторговця, а уряд США призначив за допомогу в його пошуку винагороду в розмірі 5 млн доларів.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті, - заявив Дуке у відеозверненні. - Цей удар можна порівняти лише з падінням Пабло Ескобара в 1990-х".

Президент Колумбії також розповів, що під час операції "Осіріс", до якої задіяли понад 500 співробітників колумбійського спецназу і 22 вертольоти, загинув поліцейський.

"Клан дель Гольфо" налічує близько 1,2 тис. озброєних людей, більшість з яких - колишні члени вкрай правих воєнізованих формувань, і присутній в 10 з 32 провінцій Колумбії. Угруповання займається не лише наркоторгівлею, а й незаконним видобутком корисних копалин. Уряд країни також звинувачує членів клану в погрозах і вбивствах лідерів громад по всій країні.

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Від 2016 року колумбійські правоохоронці вбили чи взяли в полон десятки помічників Отоніеля, змусивши його постійно перебувати в бігах.

У 2017 році Отоніель оголосив про свій намір постати перед судом, який так і не реалізував. У березні колумбійська поліція і Управління боротьби з наркотиками США затримали сестру Отоніеля, яку екстрадували до Сполучених Штатів для пред'явлення звинувачень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і відмиванням грошей.

Раніше в Ріо-де-Жанейро відбулася масштабна поліцейська спецоперація, під час якої загинули 28 осіб. 27 вбитих займалися наркоторгівлею, тоді як ще один загиблий - співробітник цивільної поліції Андре Фаріас, який отримав кульове поранення в голову.

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