У команді Маска працює 19-річний радник, пов’язаний з хакерами – розслідування Reuters

Ще під час навчання у школі Корістін заснував компанію DiamondCDN, яка надавала мережеві послуги. Одним з її клієнтів був вебсайт, пов’язаний з хакерським угрупованням під назвою EGodly.

Едвард Корістін, один з найвідоміших учасників ініціативи US DOGE Service Ілона Маска, раніше мав зв’язки з хакерською групою, яка займалася продажем вкрадених даних і переслідуванням агента ФБР.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на цифрові записи та інтерв’ю з джерелами.

Корістін, якому зараз 19 років, став відомим як Big Tech Eggs (перекладається як "великі технологічні яйця") – своєрідне прізвисько, яке Маск навіть публічно схвалював у соцмережі X. У рамках DOGE Корістін отримав доступ до офіційних урядових мереж США – його позицію в команді Маска називають "радикальною спробою підвищити ефективність роботи держустанов".

Згідно з розслідуванням, ще під час навчання у школі Корістін заснував компанію DiamondCDN, яка надавала мережеві послуги. Одним з її клієнтів був вебсайт dataleak.fun, пов’язаний з хакерським угрупованням під назвою EGodly. В Telegram-групі в лютому 2023 року самі EGodly подякували компанії Корістіна за технічну підтримку, зокрема за надання систем захисту від DDoS-атак.

Дані інтернет-розвідки показують, що сайт EGodly був пов’язаний з IP-адресами, зареєстрованими на DiamondCDN та інші структури, які контролював Корістін. Це тривало від жовтня 2022-го до червня 2023 року. Сайт, зокрема, надавав доступ до краденої інформації.

Наразі Корістін має статус радника в Держдепартаменті США та Агентстві з кібербезпеки (CISA), стверджують джерела Reuters в обох установах. Сам Корістін не відповів на запити журналістів, як і команда Маска. Офіційні відомства утрималися від коментарів.

На сторінці в LinkedIn Корістін вказує себе як "волонтера-сантехніка" (intern-plumber) у федеральному уряді США.

Telegram-канал EGodly не оновлюється понад рік. Спроби Reuters отримати коментарі від членів угруповання не дали результатів.

"Це погані хлопці"

Сайт DiamondCDN, створений 2022 року, позиціонував себе як сервіс із потужними інструментами кіберзахисту, орієнтований на зниження витрат на інфраструктуру. Як свідчать збережені архіви, платформа відмовлялася перевіряти контент користувачів, відкриваючи можливості для зловживань.

Група EGodly, яка, ймовірно, користувалася послугами DiamondCDN, 2023 року активно хизувалася в Telegram зламами поштових скриньок правоохоронців у Латинській Америці та Східній Європі, крадіжками криптовалюти та публікацією особистих даних агента ФБР. Зокрема, вони виклали його адресу, номер телефону й навіть аудіо погроз і відео нічного наїзду на його дім. У ролику з машини лунало: "EGodly каже, що ти с*ка!"

Reuters не зміг підтвердити всі заяви групи, але вдалося встановити справжність відео – журналісти побували за вказаною адресою і порівняли будинок з кадрами на відео. Сам агент ФБР, який зараз перебуває на пенсії, підтвердив інтерес правоохоронців до діяльності EGodly через її ймовірний зв’язок зі swatting – фальшивими викликами поліції для провокування збройної відповіді за вказаними адресами. Імені колишнього агента не розголошують з міркувань безпеки. "Це погані люди", – прокоментував він.

Досі невідомо, скільки часу EGodly користувався послугами DiamondCDN і чи сплачувалася за це винагорода. Сам сайт передбачав наявність як платних, так і безкоштовних клієнтів.

Один із дослідників кіберзлочинності, який стежив за групою, підтвердив, що EGodly має репутацію затятих шахраїв. Інша людина, яка стала жертвою нападів з боку цієї групи, також підтвердила серйозність загроз. Обоє побажали залишитися анонімними.

Експосадовець CISA Нітін Натараджан заявив, що занепокоєння викликає не лише зв’язок Едварда Корістіна з EGodly, а й те, що це відбулося нещодавно. "Ми говоримо не про події десятирічної давнини. Це сталося буквально кілька років тому, й ці контакти вже тоді мали б стати сигналом тривоги", – наголосив він.