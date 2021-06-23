У компанії AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дієва проти штаму коронавірусу "Дельта"

"Дельта" скорочує час переходу від легкої симптоматики до важких форм захворювання і має підвищену заразність.

Вакцина AstraZeneca захищає від "індійських" мутованих варіантів коронавірусу "Дельта" і "Каппа", переконують у компанії, посилаючись на власні дослідження.

Про це повідомляє Reuters.

Так, як зазначають у компанії, згідно з результатами випробувань Оксфордського університету, вакцина виробляє в крові людини антитіла, які можуть нейтралізувати ці штами.

Водночас у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії повідомили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації хворих на штам "Дельта".

Своєю чергою, у Національній академії наук України повідомили, що штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу виявили в країні в жовтні 2020 року. Потім у нього виявили три підвиди. Вони відрізняються кількома мутаціями в білку і по-різному поширені в країнах світу. "Дельта" - це штам, який продовжує мутувати. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Новини України: чи буде ще одна хвиля коронавірусу і чим небезпечний штам "Дельта" з Росії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання