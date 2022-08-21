У Конго перевіряють новий випадок зараження смертоносною лихоманкою Ебола

Тропічні ліси африканської країни є природним резервуаром вірусу, який викликає лихоманку, болі в тілі та діарею.

Органи охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго розслідують підозру на випадок лихоманки Ебола на сході країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я, оголошену в суботу, 20 серпня.

46-річна жінка померла в понеділок, 15 серпня, у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей.

Спочатку вона лікувалася від інших захворювань, але потім у неї з’явилися симптоми, схожі на лихоманку Ебола, йдеться в заяві ВООЗ.

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Густі тропічні ліси Конго є природним резервуаром вірусу, який викликає лихоманку, болі в тілі та діарею.

Від 1976 року в країні було зареєстровано 14 спалахів. Останній з них нещодавно закінчився на північному заході Конго, спричинивши п’ять смертей.

Нагадаємо, у Китаї ідентифікували новий потенційно смертельний вірус, який назвали LayV або "Лан'я". Вже відомо про те, що цим геніпавірусом заразилися 35 людей у китайських провінціях Шаньдун і Хенань.

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