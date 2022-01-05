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У Конго знову прокинувся один з найбільших вулканів світу, який минулого року вбив десятки осіб (фото)

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У Конго знову прокинувся один з найбільших вулканів світу, який минулого року вбив десятки осіб (фото)

Associated Press

Геологи з вулканічної обсерваторії міста Гома повідомили, що поки що рано говорити про виверження, але вони спостерігають підвищення сейсмічної активності.

Один з найбільш активних вулканів світу, розташований на горі Ньярогонго на сході Демократичної Республіки Конго, почав вивергати хмари диму та вулканічний попіл.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що кратер на горі Ньярогонго наповнений гарячою лавою. Мешканцям порадили зберігати спокій.

Нагадаємо, вулкан Ньїрагонго почав вивергатися у травні минулого року. Його жертвами стали понад 30 людей. Ще тисячі були змушені шукати нові домівки. Більшість біженців втекли до сусідньої Руанди, тоді як інші все ще живуть у тимчасовому таборі в місті Гома. Заздалегідь попередити про виверження місцева обсерваторія не змогла через брак коштів.

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