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У Конгрес США внесли законопроєкти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму - Пол Массаро

Дата публікації
Перегляди
2017
Час на прочитання
2 хв
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У Конгрес США внесли законопроєкти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму - Пол Массаро

Фото: www.credits

Також внесено законопроект про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро із посиланням на конгресменів. 

Також внесено законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Массаро у своєму дописі зазначив таких конгресменів, як Стівен Коен, Ліндсі Олін Грем та Тед Льє.

Зазначимо, що демократ зі штату Теннессі Стівен Коен напередодні привітав Український центр громадянських свобод з отриманням Нобелівської премії миру за притягнення режиму очільника Кремля Путіна до відповідальності та протистояння російській дезінформації.

Чому США досі не визнали Росію країною-терористкою: що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив аргумент Сплучених Штатів в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати собі як компенсації за ті чи інші дії.

Раніше Кулеба пояснив, коли США визнають Росію країною-терористкою.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, які об'єкти в Україні є ціллю російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
2017
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