У Конгрес США внесли законопроєкти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму - Пол Массаро

Також внесено законопроект про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро із посиланням на конгресменів.

Також внесено законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

Массаро у своєму дописі зазначив таких конгресменів, як Стівен Коен, Ліндсі Олін Грем та Тед Льє.

Зазначимо, що демократ зі штату Теннессі Стівен Коен напередодні привітав Український центр громадянських свобод з отриманням Нобелівської премії миру за притягнення режиму очільника Кремля Путіна до відповідальності та протистояння російській дезінформації.

Чому США досі не визнали Росію країною-терористкою: що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив аргумент Сплучених Штатів в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати собі як компенсації за ті чи інші дії.

Раніше Кулеба пояснив, коли США визнають Росію країною-терористкою.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, які об'єкти в Україні є ціллю російських окупантів.

Читайте також: