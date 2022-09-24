У Конгресі США більшає противників допомоги Україні: журналісти WSJ назвали причини

Так, дедалі частіше республіканці роблять заяви про те, що гроші, які виділяються Україні, краще витратити на боротьбу з Китаєм та вирішення внутрішніх проблем США.

Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.

У заявах республіканців звучить – політики шукають виправдання закордонним розтратам, поки в США спостерігаються власні проблеми, наприклад, висока інфляція та економічний спад. За оцінками авторів статті, така риторика може посилитися, якщо в результаті проміжних виборів Республіканська партія отримає більшість місць у Палаті представників.

Зазначається, що за допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії голосували обидві американські політсили. Проте нещодавно Стів Скаліз і Еліз Стефанік, які обіймають друге і третє місця в рейтингу республіканців, відмовилися публічно заявляти про продовження підтримки України в разі перемоги своєї партії.

"Є багато членів (партії – ред.), які хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони і більше уваги до загроз, які існують. Китай дуже активно нарощує військово-морський флот, а наш військово-морський флот заразперебуває в занепаді", – сказав Скаліз.

Видання зауважує, що до кінця вересня американський Конгрес повинен ухвалити законопроєкт про тимчасове фінансування. У документі закладено 13,7 млрд дол. для допомоги Україні. Прогнозується, що законопроєкт таки буде ухвалений, проте подальші запити Києва до США можуть зіткнутися з вагомим опором.

Республіканці здатні застосувати правило підтримки більшості, повідомив представник Комітету з питань збройних сил Палати представників Рубен Гальєго. Таке правило використовували попередні спікери Палати. Воно потребує погодження більшості членів партії для винесення будь-якого законопроєкту на голосування. Якщо це правило буде застосоване, виділяти допомогу Україні з боку США стане набагато складніше.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна йде не за планом Путіна, та закликав членів Альянсу посилити підтримку України.

Метт Деймон, Брук Шилдс, Гілларі Клінтон: Олена Зеленська розповіла про потужну підтримку України

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