У Конгресі США достатньо голосів проти Путіна: несподівана заява представника партії Трампа

Конгресмен від Республіканської партії вважає, що президенту Зеленському не можна нав'язувати угоду, яка не гарантує безпеку й суверенітет українського народу.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, обраний від штату Пенсильванія, запевняє, що в Конгресі США є достатня кількість представників, які не дозволять президенту держави-агресорки Володимиру Путіну отримати “винагороду” за його вторгнення до України.

Про це він написав у четвер, 20 лютого, в соцмережі Х.

“Президент Зеленський і всі учасники переговорів повинні знати це: є визначальна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, катування та вбивство українського народу, включно з такою кількістю жінок і дітей”, – йдеться у дописі.

Браян Фіцпатрік пообіцяв, що в законодавчому органі США з цією метою використовуватимуть кожен важіль і кожен голос, незалежно від особистих чи політичних наслідків.

“Це питання настільки чутливе до часу і настільки екзистенціальне. Це визначає спадщину”, – наголосив він.

Водночас політик зазначив, що президентові України Володимиру Зеленському, якого обрали на вільних і справедливих виборах, не можна нав’язувати “жодну угоду з боку будь-якої зовнішньої держави, яка не гарантує безпеку й суверенітет українського народу”.

Конгресмен від Республіканської партії, яку представляє Дональд Трамп, зазначив, що всі прагнуть негайного припинення жорстокого російського вторгнення та вбивств, але мирна угода має бути справедливою і довгостроковою. Для цього, за його словами, треба укласти її таким чином, щоб російські загарбники були притягнені до відповідальності.

"Це про мир через силу. Це про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд – це те, за що Америка завжди повинна виступати", – підкреслив Фіцпатрік.

Нагадаємо, раніше представник Демократичної партії розкритикував президента США Дональда Трампа через його заяви про Україну. Сенатор-демократ Річард Блюменталь назвав їх "огидною зрадою".

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