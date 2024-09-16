В Конгресі США проведуть слухання через свідчення про НЛО біля ядерної бази

Конгрес США проведе слухання щодо НЛО після появи нового відео з "великим" об'єктом над ядерною базою.

Про це повідомило видання Daily Mail.



Сенаторка Кірстен Джиллібранд підтвердила, що Конгрес США проведе слухання щодо НЛО у зв'язку з новим відео, на якому зафіксовано загадковий об'єкт біля ядерної бази ВВС. Відеозапис, який з'явився в інтернеті, показує великий об'єкт з миготливими та обертовими вогнями, що був помічений у Монтані, приблизно за 100 кілометрів від американської ядерної бази ВВС.

Цей інцидент викликав серйозне занепокоєння і може стати підставою для нових слухань у Конгресі, які можуть розпочатися у вересні. Сенаторка Джиллібранд, яка ініціювала проведення слухань, підкреслила важливість забезпечення прозорості в питаннях, що стосуються НЛО, та відновлення довіри до Управління з полювання на НЛО (AARO). Вона також висловила сподівання, що на слуханнях буде представлений звіт про проведені розслідування та результати.

Сенаторка Джиллібранд наголосила на необхідності забезпечення громадського доступу до інформації та стимулювання громадян до повідомлень про їхні спостереження. Ці заходи спрямовані на підвищення рівня довіри до державних органів і забезпечення кращого розуміння та контролю над подібними інцидентами.

Нагадаємо, республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який веде розслідування випадків НЛО, заявив, що інопланетяни існують і що уряд США знає про їх існування ще від кінця 19 століття.

Раніше Пентагон підтвердив, що військові досліджують понад 500 випадків появи НЛО, але даних для визначення більшості об'єктів недостатньо. Зокрема, понад 160 об'єктів визнані повітряними кулями. Американські військові також мають велику кількість відео з НЛО в архівах ВМС США, але поки що не планують їх публікувати з певних причин.

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