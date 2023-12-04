У Конгресі США розповіли, коли проголосують за допомогу Україні

Разом з допомогою для України та Ізраїлю будуть внесені зміни до міграційного законодавства.

Законопроєкт про допомогу для України та Ізраїлю може бути ухваленим у Конгресі Сполучених Штатів до кінця року.

Про це повідомив сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд в етері ABC.

У пакеті також мають бути проголосовані зміни до американської міграційної системи.

"Ми повинні висунути пропозицію, яка ефективно реформує систему надання притулку... зверху донизу, щоб ми дійсно могли керувати процесом надання притулку всім цим людям", – сказав він.

Республіканець додав, що допомога України, Ізраїлю та зміни до міграційної політики будуть проголосовані одним пакетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Джонсон став одним з найпалкіших прихильників України.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що російський диктатор Путін впевнений, що попри міжнародну ізоляцію він зможе пережити Україну та її західних партнерів, але він помиляється.

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