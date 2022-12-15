У Конгресі США всі засідання починаються з молитви за Україну

В Палаті представників і в Сенаті також дотримуються цієї традиції.

У Конгресі США на початку кожного засідання моляться за Україну. Це відбувається від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Принаймні раз на тиждень американські капелани в Конгресі згадують в молитвах Україну.

Про це йдеться у виданні "Голос Америки".

Традиції молитися за Україну там дотримуються незалежно від того, чи розглядається питання щодо України у розкладі законодавців.

"Ми молимося, щоб ти, Господи, знову пробудив у нас пристрасть, відданість та готовність захищатися від сучасних ворогів, за свободу та суверенітет, мир та справедливість. Нам варто лише озирнутися навколо світу, щоб побачити приклад нераціональної гордині, яка загрожує Україні. Підтримай український народ, його рішучість і тверду відданість протистояти гнобителям і цьому сумнозвісному періоду в їхній історії", - говорить у молитві Маргарет Кіббен, капеланка Палати Представників США.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що може перемогти російського ворога. Але для цього потрібні ресурси.

Залужний також наголосив, що українські військові не приймуть жодних домовленостей чи компромісних рішень з РФ.

Раніше в Пентагоні спрогнозували сценарії війни взимку.

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