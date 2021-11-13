У Конгресі США запропонували не пускати на авіарейси всередині США без щеплення проти COVID-19 чи тесту

Політики запевняють, що це — необхідний крок до того, щоб усі американці відчували себе в безпеці.
36 американських конгресменів звернулися до президента США Джо Байдена з листом, у якому закликали зробити обов'язковою вакцинацію проти COVID-19 для всіх пасажирів внутрішніх авіарейсів або зобов'язати їх пред'являти негативний тест на коронавірус.
Про це пише "Інтерфакс".
"Це необхідний і давно назрілий крок до того, щоб усі американці відчували себе у безпеці та впевнено під час подорожей та зменшували шанси на ще один руйнівний зимовий сплеск інфекції", — вважає член Палати представників Дон Байєр.
Нагадаємо, що з 8 листопада 2021 року для в'їзду до США іноземцям потрібно бути повністю щепленими від COVID-19 вакцинами, схваленими американською владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna – це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Усі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.
Зауважимо, що російська вакцина "Супутник V" не входить до цього списку.
Вакцина "Супутник V" зареєстрована у Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовано випадки зараження COVID-19 після вакцинації
У січні 2021 року у Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні два, не отримала схвалення ВООЗ.
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- 11 жовтня у Франції змінили правила в'їзду для іноземців. Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами.
- Правила в'їзду в країну змінили у Німеччині та Великій Британії, де визнали українські COVID-сертифікати про щеплення. В обох країнах не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовується в Україні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.