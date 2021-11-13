У Конгресі США запропонували не пускати на авіарейси всередині США без щеплення проти COVID-19 чи тесту

У Конгресі США запропонували не пускати на авіарейси всередині США без щеплення проти COVID-19 чи тесту

Політики запевняють, що це — необхідний крок до того, щоб усі американці відчували себе в безпеці.

36 американських конгресменів звернулися до президента США Джо Байдена з листом, у якому закликали зробити обов'язковою вакцинацію проти COVID-19 для всіх пасажирів внутрішніх авіарейсів або зобов'язати їх пред'являти негативний тест на коронавірус.

Про це пише "Інтерфакс".

"Це необхідний і давно назрілий крок до того, щоб усі американці відчували себе у безпеці та впевнено під час подорожей та зменшували шанси на ще один руйнівний зимовий сплеск інфекції", — вважає член Палати представників Дон Байєр.

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Нагадаємо, що з 8 листопада 2021 року для в'їзду до США іноземцям потрібно бути повністю щепленими від COVID-19 вакцинами, схваленими американською владою або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna – це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Усі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.

Зауважимо, що російська вакцина "Супутник V" не входить до цього списку.

Вакцина "Супутник V" зареєстрована у Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовано випадки зараження COVID-19 після вакцинації

У січні 2021 року у Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні два, не отримала схвалення ВООЗ.

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та послаблять обмеження для авіаперельотів 11 жовтня у Франції змінили правила в'їзду для іноземців. Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами.

Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами. Правила в'їзду в країну змінили у Німеччині та Великій Британії, де визнали українські COVID-сертифікати про щеплення. В обох країнах не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовується в Україні.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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