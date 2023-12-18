У Конгресі США заявили про просування переговорів щодо кордону, що необхідно для допомоги Україні

Разом з тим законодавці розходяться в оцінках, коли буде досягнуто остаточної угоди.
Демократи та республіканці у Конгресі Сполучених Штатів заявляють, що переговори щодо міграційної реформи просуваються успішно, тому є позитивні очікування щодо ухвалення пакета допомоги Україні.
Разом з тим законодавці розходяться в оцінках, коли буде досягнуто остаточної угоди, інформує The Hill.
"Попри те, що багато законодавців заявляють про досягнення прогресу в переговорах про кордон, вони висловлюють різні погляди щодо того, коли угода дійсно буде досягнута",- зазначається у публікації.
Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що угода між законодавцями може бути досягнута вже цього тижня.
"Це те, на що я справді дуже сподіваюся, і я думаю, що ми побачимо щось наступного тижня, і ми залишатимемося там, доки не зробимо це",- сказав Манчіні.
Також обнадійливі оцінки щодо переговорів висловили сенатори-демократи Кріс Кунс, Кріс Ван Голлен та республіканець Джон Корнин.
В свою чергу сенатор Ліндсі Грем заявив, що він очікує на продовження переговорів наступного року, оскільки сторони ще не наблизились до спільного рішення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експосол України у США розповів про варіанти подальшої допомоги зі Штатів.
Крім того, ми раніше інформували, що цього тижня очікується, що Сенат США проголосує за допомогу для України.
Читайте також: