У Конгресі США ініціювали імпічмент міністра оборони Гегсета

Піт Гегсет / © Associated Press

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Конгресмен-республіканець Томас Массі ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета.

Про це повідомляє ABC News.

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У понеділок, 9 листопада, Массі повторно подав до Палати представників резолюцію, яка містить вісім статей імпічменту щодо глави оборонного відомства.

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У документі йдеться про серйозні порушення, зокрема зловживання владою та ігнорування конституційних повноважень Конгресу у питаннях оголошення війни.

Три з восьми пунктів безпосередньо стосуються американської військової кампанії проти Ірану. Массі стверджує, що Гегсет був причетний до ведення бойових дій без відповідного дозволу законодавців.

Інші звинувачення пов’язані з ударами по суднах, які підозрюють у транспортуванні наркотиків, військовими операціями США в Ємені та Венесуелі. Також конгресмен висловив претензії через тиск на сенатора Марка Келлі після того, як той закликав військовослужбовців відмовлятися від виконання незаконних наказів.

На думку Массі, дії очільника Пентагону становлять загрозу для Конституції США та не відповідають його посадовим обов’язкам.

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Сам Піт Гегсет заявив, що ініціатива конгресмена не викликає в нього занепокоєння. Про це міністр повідомив журналістам у штаті Род-Айленд, відповідаючи на запитання щодо підтримки республіканців, необхідної для блокування процедури імпічменту.

«Ми не хвилюємося через імпічмент. Завтра вранці ми проведемо пресконференцію на цю тему», — сказав глава Пентагону.

Він назвав дії опонентів політично вмотивованими та заявив, що критики не визнають досягнень американського оборонного відомства.

Крім того, Гегсет висловив готовність відповідати на запитання щодо військових операцій адміністрації президента Дональда Трампа та відстоювати рішення Пентагону.

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Очікується, що Палата представників розгляне резолюцію протягом двох законодавчих днів після її повторного внесення.

Раніше повідомлялося, що лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав резолюцію щодо міністра оборони Піта Гегсета та закликав його піти у відставку.

Ми раніше інформували, що після проміжних виборів до Конгресу США у ЗМІ з’явилася інформація про можливу заміну держсекретаря Марка Рубіо та імпічмент очільника Пентагону Піта Гегсета.

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