Конгрес США / © Associated Press

У Конгресі США буде представлено законопроєкт, який відновлює застосування щодо Росії поправки Джексона — Веніка.

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон.

«Після нападу на Польщу я вдячний можливості представити цей законопроєкт, який відновлює поправку Джексона — Веніка щодо Росії», — сказав він.

За його словами, документ «повністю припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою».

Вілсон також нагадав, що свого часу ця поправка була скасована.

«Президент Обама та Джон Керрі помилково скасували цей закон під час хибного „перезавантаження відносин із Росією“, що заохотило воєнного злочинця Путіна окупувати Крим. Трамп це виправить», — заявив конгресмен.

Довідка

Поправка Джексона — Веніка була ухвалена Конгресом США у 1974 році. Вона обмежувала торговельні відносини з країнами, які порушували права людини, зокрема — забороняли вільний виїзд своїх громадян. Спершу вона стосувалася СРСР через заборони на еміграцію євреїв. У 2012 році поправку скасували, замінивши її законом Магнітського.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.