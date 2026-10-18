У Конгресі США обурені рішенням Трампа щодо санкцій проти Росії: чому швидкої відповіді не буде

Конгрес США / © Associated Press

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Американські законодавці з обох партій різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа призупинити санкції проти Росії, передбачені так званим "законом Грема". Водночас швидкої реакції Конгресу США очікувати не варто, оскільки обидві його палати перебувають на перерві до завершення проміжних виборів.

Про це повідомляє Associated Press.

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Чому Конгрес не може швидко відповісти Трампу

У п'ятницю, 16 жовтня, Трамп підписав указ, який призупиняє застосування масштабного пакета санкцій проти російської економіки. Обмеження мали набути чинності вже 18 жовтня.

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Президент пояснив рішення міркуваннями національних інтересів США.

Однак цей крок спричинив хвилю критики серед законодавців, які раніше підтримали санкційний закон із широкою двопартійною більшістю.

Попри обурення, можливості Конгресу оперативно вплинути на рішення Білого дому обмежені. Палата представників і Сенат перебувають на перерві до завершення проміжних виборів, запланованих на 3 листопада.

Тому найближчим часом законодавці навряд чи зможуть ухвалити рішення, яке змусило б адміністрацію Трампа змінити свою позицію.

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Крім того, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що адміністрації потрібні 60 днів для оцінювання можливих економічних наслідків запровадження санкцій.

За його словами, Вашингтон має врахувати вже чинні тарифи, високі ціни на енергоносії та наслідки війни з Іраном.

Республіканці також виступили проти рішення президента

Сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що Росія є агресором, а Сполучені Штати повинні посилювати економічний тиск на Москву.

Його однопартієць Том Тілліс назвав рішення адміністрації безвідповідальним. Він нагадав, що Сенат підтримав відповідний закон 86 голосами проти 11.

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Сенатор-республіканець Джон Корнін також розкритикував Трампа, заявивши, що покійний сенатор Ліндсі Грем, на честь якого названо закон, був би обурений таким рішенням.

Не менш різко відреагували демократи.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватив президента у підтримці російської економіки, а сенаторка Елізабет Воррен закликала колег домогтися перегляду рішення Білого дому.

Водночас законодавці поки не представили узгодженого механізму, який дозволив би швидко відновити санкції.

Що буде із санкціями проти Росії

Так званий "закон Грема" передбачає обмеження проти російських посадовців, банків і танкерів тіньового флоту, які допомагають Москві обходити санкції.

Документ також передбачає запровадження мит до 100% для найбільших імпортерів російської нафти й газу.

Водночас Трамп вирішив призупинити застосування нових обмежень на тлі домовленостей із Росією щодо закупівлі дизельного пального.

Ця угода також викликала критику серед американських законодавців. Вони побоюються, що доходи від експорту енергоносіїв дозволять Кремлю продовжувати війну проти України.

Представник демократів Грегорі Мікс уже представив законопроєкт, спрямований на блокування домовленостей щодо російського дизелю.

Сам Трамп, попри підписаний указ, заявив журналістам, що остаточне рішення щодо санкцій ще належить визначити.

Таким чином, подальша доля обмежень проти Росії залишається невизначеною, а будь-які законодавчі кроки у відповідь на рішення президента можуть відкластися щонайменше до повернення Конгресу з перерви.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Трамп призупинив санкції за «законом Грема»: у Путіна раптово заговорили про мир і співпрацю

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