У Конгресі США стурбовані через можливу змову Китаю з Росією – що відбулось

Державному секретарь Марко Рубіо / © Associated Press

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Група американських законодавців надіслала запит до Держдепартаменту США, вимагаючи роз’яснень щодо участі китайських бойовиків у війні Росії проти України. Вони підкреслили, що така діяльність можлива тільки за умов мовчазної згоди китайського уряду, що може свідчити про глибшу співпрацю між Москвою та Пекіном.

Про це пише Reuters.

Цього місяця Україна затримала двох китайців на сході країни і повідомила, що близько 155 китайців воюють на боці Росії. Державний департамент США підтвердив цю інформацію, однак зазначив, що затримані китайці є найманцями, а не офіційними представниками Китаю.

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Звернення, надіслане вибраним комітетом Палати представників США з Китаю, відображає зростаюче бажання частини законодавців посилити тиск на Китай через його співпрацю з Росією. Голова комітету від Республіканської партії Джон Муленар і топовий демократ Ража Кришнамурті заявили, що присутність китайських бойовиків в Україні свідчить про поглиблення зв’язків між двома країнами.

«Беручи до уваги широку контрольованість китайським урядом китайського суспільства, очевидно, що вербування громадян Китаю Росією не могло відбутись без хоча б мовчазної згоди Комуністичної партії Китаю», — йдеться в листі до Рубіо.

Законодавці попросили Державний департамент повідомити, чи зверталися США до Китаю з цього приводу, і які кроки влада вживає для вирішення цього питання.

Пекін, який заявив про «партнерство без обмежень» з Москвою, засудив «недбалі заяви» про участь китайців у війні в Україні. Китай позиціонує себе як посередник у мирних переговорах, але не критикує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Державний департамент США охарактеризував інформацію про участь китайців у війні Росії як «тривожну». Ража Кришнамурті закликав адміністрацію Трампа вимагати від КНР виведення своїх громадян з України та притягнення Пекіна до відповідальності за підтримку війни.

Муленар заявив, що Китай не є «нейтральним актором» у цьому конфлікті.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія вербує китайців через соціальні мережі для війни в Україні.

Як відомо, Китай не лише постачає компоненти для танків і дронів, а й активно надає бойові дрони для використання на фронті.

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявляв про те, що Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави.