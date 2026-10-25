У Конгресі США вимагають від Трампа двох рішень, критично важливих для України

У Конгресі США тиснуть на адміністрацію Дональда Трампа / © ТСН.ua

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Двопартійна група американських законодавців Палати представників і Сенату посилює тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення, які можуть послабити позиції України у війні з Росією. Конгресмени вимагають скасувати послаблення обмежень на імпорт російських енергоносіїв, а також відновити й розширити доступ України до супутникових систем Starlink і військової системи Starshield, попереджаючи, що перебої в роботі зв’язку можуть паралізувати українські військові операції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Конгресмени виступили проти імпорту російського пального

Республіканці та демократи підготували законодавчі ініціативи, спрямовані на скасування дозволу адміністрації Трампа на операції з російським дизельним пальним. Відповідний тимчасовий дозвіл Міністерства фінансів США діє до 7 квітня 2027 року.

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Автори законопроєкту вважають, що послаблення обмежень допомагає Росії отримувати доходи для продовження війни проти України та суперечить раніше ухваленій забороні на імпорт російської нафти.

«Конгрес повинен стримувати обурливе умиротворення Путіна з боку президента», — заявив республіканець Дон Бекон.

Законодавці вимагають гарантій щодо Starshield

Окреме звернення до міністра оборони США Піта Гегсета підписали вісім законодавців обох партій. Вони закликали розширити контракт Пентагону на використання Starshield і забезпечити Україні безперебійний доступ до Starlink та Starshield, зокрема достатнє географічне покриття для законних військових операцій.

Конгресмени наголосили, що обмеження швидкості, звуження зони покриття або переривання супутникового зв’язку знижують ефективність українських військ і дають російській армії оперативну перевагу.

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Вони також запропонували розглянути можливість застосування Закону про оборонне виробництво США, щоб гарантувати надійний доступ українських сил до супутникового зв’язку, необхідного для командування, обміну розвідданими та управління безпілотниками.

У Конгресі розслідують обставини обмеження зв’язку

Суперечка навколо Starlink і Starshield спричинила кілька конгресових розслідувань. Законодавці вимагають від Ілона Маска та SpaceX пояснити, хто ухвалив рішення про обмеження доступу України, чи обговорювали його з Дональдом Трампом або представниками Росії та які умови Київ має виконати для відновлення повноцінного доступу.

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Трамп або інші представники адміністрації заздалегідь знали про обмеження чи наказували їх запровадити. Сам Маск заявляв, що Starshield контролюється урядом США, а рішення щодо її використання залежать від американської влади.

Водночас позиції Вашингтона та Києва щодо відновлення роботи системи розходилися: Трамп заявляв про відновлення послуг після контакту з Маском, тоді як президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обмеження залишаються чинними.

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Республіканець Том Тілліс також розкритикував ситуацію, заявивши, що той, хто робить Путіну подарунок у вигляді вразливішої України, має відкрито взяти на себе відповідальність.

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, Ілон Маск заявив, що українські військові нібито використовували комерційний Starlink для «наступальних атак безпілотниками з метою вбивства людей». Українські фахівці заперечили таке звинувачення, вказавши на те, що використовувати саме цивільний Starlink для виконання військових місій на безпілотниках є технічно неможливим.

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