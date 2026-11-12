У Конгресі США вимагають відновити Україні доступ до Starshield: що відомо про нові обмеження

Конгрес США / © Associated Press

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Двопартійна група підтримки України в Конгресі США закликала адміністрацію президента Дональда Трампа та компанію SpaceX негайно відновити повноцінний доступ України до супутникової системи Starshield.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій у соцмережі X 12 листопада.

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Звернення підписали від імені 105 членів двопартійної групи. Конгресмени заявили, що стурбовані повідомленнями з України про повторні обмеження роботи Starshield.

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«Конгрес чітко заявив, що здатність України захистити себе та решту Європи є життєво важливим національним інтересом США. Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та компанії SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних дій для відновлення повного доступу до Starshield», — наголосили американські законодавці.

У Конгресі звинуватили обмеження Starshield у послабленні оборони України

На ситуацію відреагував і республіканець Дон Бейкон. Він заявив, що обмеження швидкості та зменшення можливостей Starshield негативно впливають на здатність українських військових протидіяти російській агресії.

Конгресмен закликав провести масштабне розслідування, щоб з’ясувати, хто ухвалив відповідне рішення.

«Незалежно від того, чи це рішення виконавчої влади, чи пана Маска, воно призводить до загибелі більшої кількості українців. Такі дії допомагають воєнному злочинцю Путіну. Конгрес має здійснити масштабний нагляд і встановити, хто несе відповідальність. Ставати на бік тирана — це не по-американськи», — написав Бейкон у X.

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Які обмеження Starshield діють в Україні

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сієнік повідомив Суспільному, що обмеження почали запроваджувати поступово за кілька днів до цього. Зокрема, в окремих районах швидкість роботи системи обмежили до 100 миль на годину — приблизно 161 км/год.

За словами дипломата, проблеми стосуються окупованих територій України та районів уздовж лінії бойового зіткнення.

«Лінія зіткнення — це перша лінія нашої оборони та перший рубіж перехоплення російських дронів. Наразі ми не отримали жодних пояснень від SpaceX чи Пентагону», — зазначив Сієнік.

Зеленський повідомив про збої Starshield уздовж фронту

12 листопада президент України Володимир Зеленський також заявив, що підрозділи Сил оборони фіксують значні порушення роботи Starshield над територією країни. За його словами, проблеми спостерігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

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Збої пов’язані з обмеженнями, які спрацьовують під час руху зі швидкістю понад 161 км/год.

Нагадаємо, Україна прагне якнайшвидше обговорити нову угоду про доступ до військового супутникового сервісу.

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