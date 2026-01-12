ТСН у соціальних мережах

Світ
523
2 хв

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про "анексію Гренландії" та статус штату

Республіканець Ренді Файн зареєстрував у Конгресі США законопроєкт про анексію Гренландії та можливе надання їй статусу американського штату з міркувань нацбезпеки.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
США

США / © Associated Press

Республіканець Ренді Файн вніс до Конгресу США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу американського штату. Ініціативу обґрунтовують міркуваннями національної безпеки та конкуренцією в Арктиці.

Про це конгресмен повідомив на особистому сайті.

До Конгресу США внесли законопроєкт про анексію Гренландії / © Фото з відкритих джерел

До Конгресу США внесли законопроєкт про анексію Гренландії / © Фото з відкритих джерел

Ренді Файн, який представляє 6-й округ штату Флорида, заявив, що законопроєкт спрямований на захист стратегічних інтересів США в арктичному регіоні та протидію зростанню впливу Китаю і Росії. За його словами, в умовах посилення глобальної конкуренції Сполучені Штати не можуть допустити домінування “ворожих держав” у регіоні, який він назвав критично важливим для безпеки країни.

Файн наголосив, що контроль над Гренландією має ключове значення для арктичних судноплавних шляхів і системи безпеки США.

“Гренландія – це не віддалений форпост, який ми можемо ігнорувати. Це життєво важливий ресурс національної безпеки”, — заявив конгресмен.

У пояснювальній частині ініціативи також згадуються заяви президента США Дональда Трампа та державного секретаря Марко Рубіо про те, що Арктика стає однією з головних арен глобального суперництва. Автор законопроєкту стверджує, що Китай і Росія активно розширюють свою присутність у регіоні, водночас попередня політика США, за його словами, призвела до ослаблення стратегічних позицій країни.

Законопроєкт уповноважує президента США здійснювати необхідні кроки для анексії або придбання Гренландії як території Сполучених Штатів. Документ також передбачає підготовку звіту для Конгресу з переліком змін до федерального законодавства, потрібних для можливого приймання Гренландії як нового штату США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.

