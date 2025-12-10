ТСН у соціальних мережах

Світ
564
2 хв

У Конгресі зареєстровано законопроєкт про вихід США з НАТО

Томас Массі подав законопроєкт про припинення членства США в НАТО.

Наталія Магдик
Прапор США

Прапор США / © Associated Press

Республіканець Томас Массі, член Палати представників США від штату Кентуккі, подав законопроєкт, який передбачає вихід Сполучених Штатів з НАТО.

Про це він написав у соцмережі Х.

«НАТО — це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використати ці кошти для захисту нашої країни, а не соціалістичних держав. Сьогодні я представив законопроєкт HR 6508 про припинення членства США в НАТО», — йдеться у повідомленні.

У своєму законопроєкті конгресмен Томас Массі пояснив, що НАТО було створено для протидії Радянському Союзу, який розпався понад три десятиліття тому. На думку Массі, з того часу участь США в альянсі обійшлася американським платникам податків у трильйони доларів і продовжує створювати ризики залучення Сполучених Штатів у міжнародні конфлікти.

Законопроєкт передбачає, що президент США має повідомити НАТО про вихід країни з альянсу не пізніше ніж через 30 днів після того, як документ набере чинності.

У законопроєкті також підкреслюється, що європейські члени НАТО мають достатні економічні та військові ресурси для забезпечення власної оборони без прямої участі США. Таким чином, Массі аргументує необхідність завершення членства США в НАТО з метою економії коштів і зменшення ризиків для країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що представники Пентагону на зустрічі з дипломатами країн-членів НАТО у Вашингтоні чітко дали зрозуміти що Сполучені Штати більше не хочуть нести основний тягар конвенційної (неядерної) оборони Європи.

