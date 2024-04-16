У Копенгагені загорілась історична фондова біржа, якій понад 400 років (фото)

Ця знакова для Данії будівля загорілась під час перебування на ремонті.

У Копенгагені 16 квітня пожежа охопила стару фондову біржу – одну з найвідоміших будівель столиці Данії. Охоплений вогнем шпиль будівлі обвалився, що нагадує пожежу в паризькому соборі Нотр-Дам 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Екстрені служби, співробітники Датської торгової палати, включно з її гендиректором Брайаном Міккельсеном, і навіть перехожі виносили великі картини з будівлі старої фондової біржі, намагаючись врятувати від полум’я історичні артефакти.

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"Ми рятуємо все, що можемо", – сказав керівник пожежної служби Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.

Через загорання довелося евакуювати розташоване неподалік Міністерство фінансів.

Коли спалахнула пожежа, історична будівля біржі зі шпилем у формі хвостів чотирьох драконів, що переплітаються, перебувала на ремонті та була покрита будівельними риштуваннями. Через це екстреним службам було важко дістатися до полум’я, а мідний дах затримував тепло.

Як повідомили пожежники, частини даху обвалилися, і вогонь поширився на кілька поверхів будівлі.

Над локалізацією вогню працювали близько 120 людей, однак лише близько 40% пожежі було під контролем. Тож операція з гасіння полум’я триватиме щонайменше 24 години.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Також наразі невідомо, що стало причиною займання.

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Пожежа у будівлі старої фондової біржі в Копенгагені / Скриншот з відео

"Жахливі фото з біржі. Так сумно. Знакова будівля, яка багато означає для всіх нас..." – написав у Мережі міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

"Важлива частина нашої архітектурної спадщини горіла і досі горить. Протягом поколінь характерний шпиль дракона допоміг охарактеризувати Копенгаген як "місто веж", – написав у Мережі король Фредерік.

"400 років культурної спадщини Данії у вогні. Будівля наповнена мистецтвом, яке багато розповідає про нашу історію, про те, ким ми є як люди", – написав у Мережі міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.

Пожежа у будівлі старої фондової біржі в Копенгагені / Скриншот з відео

Відомо, що в будівлі 17 століття у стилі голландського ренесансу більше не розміщується Датська фондова біржа. Будинок від 1857 року слугує штаб-квартирою Датської торгової палати. Він був зведений спершу для розміщення кіосків, де торгували такими товарами, як чай і спеції. Торгова палата Данії працювала над відновленням будівлі у стилі короля Крістіана IV, який і наказав звести споруду.

До слова, в окупованій Євпаторії 16 квітня спалахнула пожежа у приватному зоопарку, там загинули 200 тварин.

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