У Копенгагені з успіхом відбулися два концерти українського "Щедрика" (фото, відео)

Колектив дав концерт у данській столиці дорогою додому з Нью-Йорка, де на сцені Карнегі-Холу співом святкував 100-річчя першого виконання найпопулярнішої у світі різдвяної пісні "Щедрик" (також відомої як "Carol of the Bells") українського композитора Миколи Леонтовича (1877-1921).

Перший концерт відбувся в середньовічному Соборі святого духа в центрі старого міста. В залі — жодного вільного місця. Квитки данці розкупили всього за три дні.

Вхід для українських переселенців і дітей безкоштовний.

Аудиторія стоячи зустрічала почесних гостей: українських військових Ігоря Кузьмина, Андрія Янченко, Ігоря Зарембу, які проходять реабілітацію в Данії після важких поранень.

Важливо, що в контексті міжкультурного діалогу, який є одним з найвагоміших приоритетів Українського дому в Данії, хор "Щедрик" розділив сцену з місцевими колегами.

Юні співаки "Данської хорової капели хлопчиків", історія котрої сягає німецької окупації Данії у 1943 році, після виконання кількох різдвяних пісень, урочисто передали українським хористам палаючі свічки — символ глибокої поваги до тієї прихильності мистецтву, що спонукає "Щедрик" продовжувати репетицїї навіть в неосвітлених бомбосховищах, при свічках, ризикуючи життям.

Другий концерт відбувся у храмі Святого Петра і також зібрав повну залу данських поціновувачів хорового співу і українців, які знайшли тут тимчасвий прихисток.

"Російське вторгнення жорстоко порушило життя мільйонів українців, і в тяжких обставинах війни тепер кожен день для хору "Щедрик" є екзистенційною битвою. Ми прагнемо захистити життя кожного молодого голосу, який зараз під загрозою ракетних ударів, під час щоденних відключень світла та відсутності тепла на місці репетицій залишається у Києві. Ми також робимо все можливе, щоб залишатися на звязку з тими, хто зараз живе в різних країнах. Запрошення відвідати Копенгаген — це можливість продовжити наш творчий процес і донести смак українського Різдва та високої музичної культури до датської аудиторії, а також подякувати Данії за її прийом українців, які шукають тимчасового захисту за межами батьківщини", — прокоментувала хормейстер хору "Щедрик" Маріанна Сабліна.

На концертах прозвучали як світова та українська різдвяна класика, так і сучасні шедеври. Серед них: "Щедрик", традиційна українська народна пісня в обробці Миколи Леонтовича, "Десь у моїй памяті" Джона Вільямса з фільму "Один вдома", "Тиха ніч» Франца Грубера, "Крокове колесо" Ганни Гаврилець, "Алілуя" Валентина Сильвестрова та ін.

"Щедрик" — один із найвідоміших молодіжних хорів у світі, володар численних гран-прі на провідних музичних та хорових фестивалях, а останній — перше місце з відзнакою "Видатний успіх" у своїй категорії на XIII Summa Cum Laude International Молодіжний музичний фестиваль (Австрія), 2019.

Репертуар "Щедрика" — близько 1000 творів епохи Відродження та бароко, класичної, романтичної та сучасної музики, народних пісень з усього світу. На жаль, через вторгнення Росії молоді музиканти хору останнім часом репетирували під час відключень електроенергії в Києві, в темряві місцевого Палацу мистецтв, лише ліхтариками, які освітлювали ноти.

Нагадаємо, що цьогоріч "Щедрику" 100 років. У Нью-Йорку минуло святкування ювілею різдвяної колядки

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