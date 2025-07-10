У Кореї повторно заарештували екс-президента: справа про воєнний стан отримала новий поворот

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. / © Associated Press

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У четвер, 10 липня, Центральний районний суд Сеула видав ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Його підозрюють у спробі незаконного запровадження військового стану в грудні минулого року — це вже другий випадок, коли Юна беруть під варту.

Про це повідомляє Yonhap.

Суддя Нам Се Джін задовольнив клопотання спеціального прокурора Чо Ин Сука, посилаючись на ризик знищення доказів з боку підозрюваного. Колишнього президентфа одразу ж доставили до слідчого ізолятора в місті Їйван, на південь від Сеула.

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Прокуратура висунула п’ять ключових звинувачень. Зокрема, Юна підозрюють у спробі зібрати неповний склад уряду 3 грудня — саме того дня він зробив провалений крок до введення воєнного стану. Також йому закидають створення фальшивого документа, який нібито мав надати легітимність його діям. Цей документ, за даними слідства, був підписаний тодішнім прем’єром Хан Док Су і міністром оборони Кім Ен Хеном, але згодом скасований.

Інші обвинувачення стосуються інструкцій, які Юн начебто давав своїм підлеглим: зокрема, поширювати дезінформацію в іноземних медіа, перешкоджати його затриманню спецслужбами на початку січня та знищити мобільні телефони, які використовували військові командири.

На слуханні Юн та його адвокати заперечили всі обвинувачення.

Перший арешт Юна відбувся ще у січні, коли він ще обіймав посаду президента. Тоді суд згодом скасував запобіжний захід, і він вийшов на свободу у березні. Однак нині справу поновлено з новими доказами, що може стати початком гучного процесу проти екслідера держави.

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