У користувачів Instagram знову проблеми: найбільше скарг на мобільний застосунок

У користувачів Instagram знову проблеми: найбільше скарг на мобільний застосунок

На збій у соцмережі скаржаться користувачі в низці країн.

У понеділок, 11 жовтня, збій у роботі соціальної мережі Instagram спостерігається у кількох країнах. Про труднощі повідомляють, зокрема, користувачі в Україні.

Про це йдеться на сайті сервісу Downdetector.

Найбільша кількість скарг надходить із США та Німеччини. Зокрема, американські користувачі переважно скаржаться на роботу застосунку (загалом на це надійшло 68% скарг).

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Користувачі з Німеччини мають труднощі при перегляді стрічки. Також повідомлення про неполадки надходять з Великої Британії, Канади, Швеції та Франції. Деякі українські користувачі повідомляють, що у них соцмережа теж “лежить”.

У п’ятницю, 8 жовтня, на збій у цій соцмережі уже скаржилися користувачі з України, США, Канади, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

Нагадаємо, один із наймасштабніших збоїв у роботі соцмереж та сайтів стався у понеділок, 4 жовтня. Зокрема, тоді майже 6 годин не працювали соцмережі та месенджери компанії Facebook. Причиною неполадок попередньо називали внутрішню помилку налаштувань.

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