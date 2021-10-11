У користувачів Instagram знову проблеми: найбільше скарг на мобільний застосунок

На збій у соцмережі скаржаться користувачі в низці країн.
У понеділок, 11 жовтня, збій у роботі соціальної мережі Instagram спостерігається у кількох країнах. Про труднощі повідомляють, зокрема, користувачі в Україні.
Про це йдеться на сайті сервісу Downdetector.
Найбільша кількість скарг надходить із США та Німеччини. Зокрема, американські користувачі переважно скаржаться на роботу застосунку (загалом на це надійшло 68% скарг).
Користувачі з Німеччини мають труднощі при перегляді стрічки. Також повідомлення про неполадки надходять з Великої Британії, Канади, Швеції та Франції. Деякі українські користувачі повідомляють, що у них соцмережа теж “лежить”.
У п’ятницю, 8 жовтня, на збій у цій соцмережі уже скаржилися користувачі з України, США, Канади, Німеччини, Великої Британії та інших країн.
Нагадаємо, один із наймасштабніших збоїв у роботі соцмереж та сайтів стався у понеділок, 4 жовтня. Зокрема, тоді майже 6 годин не працювали соцмережі та месенджери компанії Facebook. Причиною неполадок попередньо називали внутрішню помилку налаштувань.