У Косові з автомата розстріляли автобус зі студентами: є загиблі та поранені

У Косові з автомата розстріляли автобус зі студентами: є загиблі та поранені

Загинули двоє студентів, 2003 та 2004 років народження, і водій автобуса.

Біля міста Дечани у Косові невідомий обстріляв автобус, який перевозив студентів медичної та економічної шкіл, з автомата Калашникова.

Про це передають Kosovo online і сербський телеканал РТС.

Двоє студентів, 2003 та 2004 років народження, і водій автобуса загинули. У лікарні повідомили, що кількість поранених невідома. За деякими даними, двоє людей перебувають у важкому стані.

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За неофіційною інформацією, сербів в автобусі не було. Всі загиблі та постраджалі — албанці.

"На даний момент у нас немає конкретного мотиву і немає інформації, якою б з вами поділитися. Ми навіть не можемо говорити про кількість підозрюваних, ми працюємо лише над встановленням осіб, які вчинили цей трагічний злочин", — сказав прокурор.

Сербська газета Kurir пише, що сербські сили не мають відношення до нападу на автобус з албанськими дітьми. Начебто нападник скоїв злочин із помсти. Видання стверджує, що водій та кондуктор автобуса вигнали хлопця за те, що він чіплявся до дівчат. Після цього він взяв автомат, знову дочекався автобуса в іншому місці та відкрив по ньому вогонь.

Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби. Між двома народами у регіоні постійно спалахують конфлікти.

Нагадаємо, що Косово та Сербія домовилися про деескалацію на лінії розмежування.

У жовтні Косово звинуватило російських дипломатів у дестабілізації.

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