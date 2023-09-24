У Косово був убитий поліцейський: у частково визнаній країні знову неспокійно

На півночі частково визнаної держави Косово у селі Баньське був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Про це у Facebook написав прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

"Наразі продовжуються постріли із вогнепальної зброї різного калібру по нашій поліції. Нападники – професіонали в масках і з важким озброєнням", – повідомив він.

За інформацією косовського прем'єра у Баньському і Звечані перебувають щонайменше 30 озброєних до зубів людей із технікою і в масках. Вони оточені силами косовської поліції.

Косовський спецназівець на в'їзді до села Баньське / Фото: Kosovo Online

"Йдеться не про селян із місцевості північного муніципалітету, а про професіоналів у масках, уніформі та з великокаліберною зброєю, які приїхали дестабілізувати Косово та воювати на території нашої Республіки", – сказав Курті.

Поліція Косова уточнила, що вночі відділ оперативного реагування прикордонної поліції помітив дві вантажівки без номерних знаків на мосту на в'їзді до села Баньське, які блокували проїзд до населеного пункту.

Коли поліцейські досягли цього місця, вони "зустріли опір", двох правоохоронців було поранено, йдеться в повідомленні косовської поліції у Facebook. Їх доправили до регіональної лікарні в Південній Митровиці, де лікарі констатували смерть тяжко пораненого поліцейського.

Як пише балканське видання Kurir, на даний момент, за неофіційною інформацією, в'їзд до Косово через КПП Ярінья та Брняк заборонено, обмежень на виїзд немає.

Kosovo online додає, що на повороті у бік Баньська на перехресті перебуває багато бронетехніки косовського спецназу (ROSU).

Водночас у відділок поліції у Північній Митровиці прибув голова спеціальної місії Євросоюзу EULEX Джованні П'єтро Барбано.

Озброєні люди увірвалися у православний монастир

Рашко-Прізренська єпархія Сербської правосоавної церки оприлюднила заяву, в якій повідомила, що група озброєних людей у масках на бронетехніці увірвалася до їхнього монастиря у селі Баньське на півночі Косово.

"За останньою інформацією група озброєних людей у масках на бронетехніці увірвалася до самого монастиря, під час чого зламала зачинені ворота монастиря. З міркувань безпеки братія монастиря та віруючі зачинилися в житлових помешканнях. Храм монастиря теж замкнений. Подвір'ям пересуваються озброєні люди в масках, періодично чути постріли", – йдеться в повідомленні.

Косово звинувачує Сербію

У нападі прем'єр Альбін Курті звинуватив Сербію.

"Організована злочинність за політичної, фінансової та логічної підтримки офіційного Белграда нападає на нашу державу", – написав він.

Своєю чергою президент Сербії Александар Вучич анонсував, що звернеться сьогодні до своїх громадян щодо інцидентів, що відбулися на півночі Косова.

Нагадаємо, що останні заворушення на півночі Косово, населеного переважно етнічними сербами, відбулися у травні цього року. Тоді у конфлікт були змушені втрутитися миротворці НАТО.

Для довідки: внаслідок війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. 2008 року регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнають багато країн, зокрема й Україна. Серби, які становлять більшість населення півночі Косова і деяких інших муніципалітетів, не визнають незалежності і вважають Белград своєю столицею.

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