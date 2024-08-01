"У кожній родині є свій божевільний": чому племінник Трампа голосуватиме за Гарріс

У сім'ї Дональда Трампа вважають патологічним брехуном, абсолютно божевільним та цинічним прагматиком.
Фред Трамп III, племінник кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, заявив американській пресі, що голосуватиме за демократа Камалу Гарріс, а не за свого дядька на президентських виборах у листопаді. Однак він додав, що прийде на інавгурацію, якщо Трамп буде обраний президентом та запросить свого племінника на церемонію.
Про це пише BFMTV.
У розмові з Washington Post Фред Трамп III зазначив, що він давно віддав перевагу демократам, і голосував за Хілларі Клінтон у 2016 році, а потім за Джо Байдена у 2020 році. Ставлення Фреда до свого дядька поділяє і його сестра, яка у 2020 році опублікувала книгу, де назвала Дональда Трампа "патологічним брехуном".
Племінник Трампа назвав його божевільним
В інтерв'ю CNN Фред Трамп розповів, що першу спробу Дональда Трампа стати президентом США в сім'ї сприйняли як "рекламний хід" і були впевнені, що той навіть не збирався перемогти.
"Тепер я вирішив підтримати Камалу Харріс, тому що ситуація вийшла за межі безумства і досягла неприйнятної точки", — пояснив Фред Трамп III.
За його словами, можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому поставить під загрозу демократичні свободи, а Камала Харріс – єдина, хто може протистояти цьому.
"У кожної сім'ї є свій божевільний дядько. Мій дядько Дональд зовсім божевільний, і він уже залишив свій слід у сімейній історії", — заявив Фред у коментарі ABC News.
Дональд Трамп не расист, а прагматик
На тлі деяких скандальних висловлювань Дональда Трампа його племінник заявив, що не вважає дядька расистом.
"Я не думаю, що він расист. Але іноді він займає позицію, яку висловлюють люди, яких я вважаю расистами", – заявив Фред.
На його думку, Дональд Трамп — скоріше прагматик.
"Я просто думаю, що він використовує людей, незалежно від того, чорні вони чи ні. І як тільки він отримує те, що хоче, а саме голоси, він цих людей викидає", – пояснив племінник Трампа.
Він також згадав висловлювання Дональда Трампа про людей з обмеженими можливостями, зроблені у 2020 році, які підтверджують цинічний прагматизм кандидата у президенти.
"Ці люди, всі ці витрати, вони повинні просто померти", — процитував Фред слова Дональда Трампа.
За словами Фреда Трампа, його дядько ніколи не зміниться. Єдине, на що можна сподіватися — це те, що він "програє та заспокоїться".
Нагадаємо, Гарріс відреагувала на висловлювання Трампа про її расову приналежність. Кандидат у президенти США від демократів назвала заяви республіканця "старим шоу".
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