"У кожній родині є свій божевільний": чому племінник Трампа голосуватиме за Гарріс

Фред Трамп III, племінник кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, заявив американській пресі, що голосуватиме за демократа Камалу Гарріс, а не за свого дядька на президентських виборах у листопаді. Однак він додав, що прийде на інавгурацію, якщо Трамп буде обраний президентом та запросить свого племінника на церемонію.

Про це пише BFMTV.

У розмові з Washington Post Фред Трамп III зазначив, що він давно віддав перевагу демократам, і голосував за Хілларі Клінтон у 2016 році, а потім за Джо Байдена у 2020 році. Ставлення Фреда до свого дядька поділяє і його сестра, яка у 2020 році опублікувала книгу, де назвала Дональда Трампа "патологічним брехуном".

Племінник Трампа назвав його божевільним

В інтерв'ю CNN Фред Трамп розповів, що першу спробу Дональда Трампа стати президентом США в сім'ї сприйняли як "рекламний хід" і були впевнені, що той навіть не збирався перемогти.

"Тепер я вирішив підтримати Камалу Харріс, тому що ситуація вийшла за межі безумства і досягла неприйнятної точки", — пояснив Фред Трамп III.

За його словами, можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому поставить під загрозу демократичні свободи, а Камала Харріс – єдина, хто може протистояти цьому.

"У кожної сім'ї є свій божевільний дядько. Мій дядько Дональд зовсім божевільний, і він уже залишив свій слід у сімейній історії", — заявив Фред у коментарі ABC News.

Дональд Трамп не расист, а прагматик

На тлі деяких скандальних висловлювань Дональда Трампа його племінник заявив, що не вважає дядька расистом.

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"Я не думаю, що він расист. Але іноді він займає позицію, яку висловлюють люди, яких я вважаю расистами", – заявив Фред.

На його думку, Дональд Трамп — скоріше прагматик.

"Я просто думаю, що він використовує людей, незалежно від того, чорні вони чи ні. І як тільки він отримує те, що хоче, а саме голоси, він цих людей викидає", – пояснив племінник Трампа.

Він також згадав висловлювання Дональда Трампа про людей з обмеженими можливостями, зроблені у 2020 році, які підтверджують цинічний прагматизм кандидата у президенти.

"Ці люди, всі ці витрати, вони повинні просто померти", — процитував Фред слова Дональда Трампа.

За словами Фреда Трампа, його дядько ніколи не зміниться. Єдине, на що можна сподіватися — це те, що він "програє та заспокоїться".

Нагадаємо, Гарріс відреагувала на висловлювання Трампа про її расову приналежність. Кандидат у президенти США від демократів назвала заяви республіканця "старим шоу".

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