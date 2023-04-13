У Кракові чоловік підпалив себе перед консульством України: стала відома причина

Перед Генеральним консульством України в Кракові 63-річний українець підпалив себе.

Вранці 13 квітня перед Генеральним консульством України в Кракові 63-річний громадянин України неочікувано підпалив себе. Його одразу доставили до лікарні. За словами правоохоронців, стан чоловіка важкий.

Про це повідомляє Radio RMF24.

За словами речника Головного управління міської поліції в Кракові Пьотра Шпеха, "людина, яка стояла в черзі до консульства, в якийсь момент почала поводитися нераціонально". Чоловік почав вигукувати гасла українською мовою, а потім підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік.

63-річний громадянин України вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян . Він звертався, ймовірно, до українських чоловіків, які зібралися перед консульством.

Чоловіка доставили до лікарні. За словами прес-офіцера КМП у Кракові, його стан наразі важкий і зберігається загроза життю.

На місці працює поліція, про подію повідомлено в прокуратуру. Правоохоронці спілкуються зі свідками події та встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, понад 40% українців у Польщі, які виїхали з України через війну, планують залишитися за кордоном та не повертатися додому.

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