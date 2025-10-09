У Кракові пес українця накинувся на чоловіка та поліцейських: деталі інциденту

Поліція

У багатоквартирному будинку польського Кракова собака, господарем якого є українець, вкусив чоловіка. Коли на місце події приїхали поліцейські, власник та пес напали на правоохоронців.

Про це пишу inPoland.

Деталі інциденту

Правоохоронці розповіли, що вночі 7 жовтня отримали повідомлення від мешканця багатоквартирного будинку. Потерпілий розповів, що його вкусив сусідський пес породи амстафф. Травми виявилися незначними. Поліцейські вирішили навідатися до квартири 24-річного власника пса. Однак їх зустріли агресією.

Спершу українець вийшов на сходову клітку, але відмовився виконувати накази офіцерів, а згодом — взагалі напав на них. Під час бійки собака вибіг з квартири й також напав на поліцейських, через що один із них був змушений застосувати зброю проти собаки. Пес дістав поранення.

Чоловіка затримано. Його пса доправили о притулку.

Раніше у Броварах собака напав на школярів. Це сталося на подвір’ї школи. Очевидці стверджують, що тварина не мала вигляд безпритульної і, ймовірно, має власників.

Семеро дітей дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до медзакладів, стан задовільний.