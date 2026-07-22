У Краснодарі палає один із найбільших складів Wildberries після атаки дронів (відео)

Наслідки атаки на Краснодар

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У російському Краснодарі в ніч проти 22 липня після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на складі компанії Wildberries.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.

На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, що вогонь охопив майже всю будівлю складського комплексу.

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За попередньою інформацією, атаковано один із найбільших і найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі.

Раніше повідомлялося, що українські далекобійні дрони влаштували ворогу вогняну відплату та перетворили на попіл гігантські логістичні склади під Москвою.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.

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