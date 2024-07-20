У Краснодарі сотні росіян вийшли на протести через відключення світла і води (відео)

У Краснодарі в РФ місцеві жителі перекрили одну з вулиць півночі міста, вимагаючи від влади відновити подачу електрики і води.

Жителі російського Краснодару вийшли на мітинг. Вони вимагали відновити постачання води та світла.

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода".

Кілька сотень учасників мітингу перекрили одну з вулиць на півночі міста. Протестувальники вимагали відновити подачу світла та води.

Вони скаржаться, що протягом літа світло у них відключали спочатку по одному разу на тиждень, потім по три. Тепер у будинках немає електрики по 12-15 годин на добу.

Щоб вгамувати протестувальників на місце прибули і мер міста Євген Наумов, і співробітники поліції та Росгвардії. Місцева влада пообіцяла забезпечити постачання технічної води. Але не минулося і без затримань — "пов'язали" двох осіб.

Зазначається, що відключення проводять і в інших регіонах на півдні Росії, на Північному Кавказі та в анексованому Криму. Серед причин, що призвели до піку споживання і відключень, у РФ називають спеку, пік туристичного сезону і підключення до енергосистеми захоплених російськими військами територій України.

У Краснодарі сотні росіян вийшли на протести через відключення світла і води

Нагадаємо, що раніше у російському Ростові-на-Дону та в області запровадили відключення світла. Росіяни скаржились, що у місті не працюють ні світлофори, ні кондиціонери.

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