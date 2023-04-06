У Краснодарі спалахнув колишній призовний пункт військкомату (відео)

В російському Краснодарі 6 квітня зайнялася пожежа у будівлі колишнього призовного пункту військкомату.

Про це повідомляють російські ЗМП та пабліки.

У Мережі з’явилися відео з місця пожежі, на яких видно охоплену полум’ям будівлю.

Як повідомили в місцевому управлінні МНС, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в середині дня. Її площа становила 150 кв. м. Вогонь вдалося локалізувати, однак гасіння ще триває.

Рятувальники стверджують, що постраждалих немає і будівля не використовувалася. Що спричинило пожежу – не уточнюється.

Нагадаємо, напередодні у центрі Москви зайнялася пожежа в одній із будівель Міноборони Росії.

В екстрених службах згодом запевнили, що пожежа в будівлі Міноборони РФ сталася через загоряння електрочайника.

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