У Краснодарському краї після атаки безпілотників потужно палає НПЗ (відео)

У російському Сіверську, що в районі Краснодарського краю РФ, вночі стався потужний вибух на Ільському нафтопереробному заводі.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що на завод була здійснена атака дронів, після чого зайнялась пожежа.

В свою чергу місцева влада заявила, що вночі засоби РЕБ "придушили" десяти безпілотників у трьох районах Краснодарського краю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що через відсутність ППО росіяни почали встановлювати протидронові сітки навколо своїх НПЗ.

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